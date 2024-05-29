منع الشيخ مرعب من خطبة الجمعة

منعت دار الفتوى الشيخ حسن مرعب من إلقاء خطبة الجمعة في مسجد "الإمام علي" في طريق الجديدة، بعد أن كشف الأخير ما يحصل في "الشارع السني"، موجهاً الاتهام باتجاه رئيس حزب "القوات" سمير جعجع.