تعميم صورة مفقودة غادرت منزل ذويها ولم تعد!

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي: "تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة بانه علاء الدين المحمد الحسين (مواليد عام 2005، سورية)، التي غادرت منزلها الكائن في محلة برج البراجنة - الرمل العالي بتاريخ 27/05/2024، ولم تَعُد لغاية تاريخه.