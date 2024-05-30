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محليات

"الأخبار": زيارة لودريان "فرصة أخيرة"

2024-05-30 | 00:58
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&quot;الأخبار&quot;: زيارة لودريان &quot;فرصة أخيرة&quot;
"الأخبار": زيارة لودريان "فرصة أخيرة"


قالت مصادر مطّلعة لصحيفة "الأخبار" إن "الفرنسيين أرادوا من خلال زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان "إعطاء فرصة أخيرة للجنة الخماسية، التي نعت نفسها في البيان الذي صدر عنها بعد اجتماعها الأخير في السفارة الأميركية في عوكر، وحمل بين سطوره تحذيراً أخيراً للبنانيين بأن عليهم انتخاب رئيس للجمهورية وإلا ستتوقف اللجنة عن الدور الذي تقوم به".

وأضافت المصادر أن "الفرنسيين أثبتوا عدم قدرتهم على تحقيق أي تقدّم لا في الملف الرئاسي ولا في ما يتعلق بجبهة الجنوب"، مشيرة إلى أن "لودريان في زيارته ما قبل الأخيرة في تشرين الثاني الماضي قال إنه سيعود بعدَ شهر إلى لبنان، فغاب أكثر من ستة أشهر"، متوقّعة أن "يعلن بعد مغادرته تعليق الحراك الفرنسي في لبنان بالتزامن مع تجميد اللجنة الخماسية عملها أيضاً بانتظار ما سينتج عن اللقاء الذي سيشهده الإليزيه بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الأميركي جو بايدن مطلع الشهر المقبل".
"الأخبار": زيارة لودريان "فرصة أخيرة"

محليات

الأخبار

جان إيف لودريان

الجنة الخماسية

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