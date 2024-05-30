"الأخبار": زيارة لودريان "فرصة أخيرة"



قالت مصادر مطّلعة لصحيفة "الأخبار" إن "الفرنسيين أرادوا من خلال زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان "إعطاء فرصة أخيرة للجنة الخماسية، التي نعت نفسها في البيان الذي صدر عنها بعد اجتماعها الأخير في السفارة الأميركية في عوكر، وحمل بين سطوره تحذيراً أخيراً للبنانيين بأن عليهم انتخاب رئيس للجمهورية وإلا ستتوقف اللجنة عن الدور الذي تقوم به".