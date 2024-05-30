"الأنباء الكويتية": زيارة لودريان تمهيد لتحضير ملف عن الوضع اللبنانيّ للقمة الأميركية - الفرنسية

قال مصدر مطلع لـ "الأنباء الكويتية" إن "زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان خلت من أفكار عملانية او مقترحات، وذهبت إلى حد الاستطلاع والوقوف على رؤية القيادات السياسية اللبنانية حول تصورها لسبل الحل، تمهيدا لتحضير ملف حول الوضع اللبناني للقمة الاميركية - الفرنسية الأسبوع المقبل، والتي سيشارك فيها المعنيون مباشرة بالملف اللبناني من الجانبين الاميركي والفرنسي".