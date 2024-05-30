أمن الدولة في النبطيّة تكشف خيوط "النّسكافيه المغشوش"

أفادت مديرية أمن الدولة في بيان، انه "في سياق متّصل بعمليّة اكتشاف معملٍ في النبطيّة يزوّر مغلّفات للنّسكافيه تحتوي على السكّر الأسمر كانت قد نُشرت مقاطع مصوّرة عنها عبر وسائل التواصل الإجتماعيّ، قامت دوريّة من أمن الدولة في النبطيّة ليل أمس، بإقفال معمل في الزراريّة، في داخله 1330 صندوق من النّسكافيه وكلّ الآلات المستعملة في التصنيع، بالإضافة إلى مستودع في بلدة انصار، يحتوي على كلّ الموادّ الأوّليّة المستعملة في عمليّات التصنيع والغشّ، وتمّ ختمهما بالشمع الأحمر.