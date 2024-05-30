الحدث - سمير العيطة - الحلقة الكاملة

رئيس منتدى الإقتصاديين العرب سمير العيطة لـ الجديد: إذا كان هناك نيّة جديّة للمصالحة بين السوريين أنفسهم وبين سوريا ولبنان يجب معالجة بعض الملفات ويجب أن يساهم بهذا الحلّ "ناس شاطرين" مثل اللواء عباس إبراهيم