"بشأن مساعدات مجلس الجنوب وتحديد ما المقصود بالشهداء".. نديم الجميّل يقدم طلباً للحكومة

وطلب الجميّل في كتابه الى ميقاتي "جردة تفصيلية عن جميع المساعدات والمنح العينية والنقدية المقدمة والمزمع تقديمها اضافة الى قائمة التي حصلت وستحصل عليها وعدد الأشخاص الذين حصلوا عليها والرمشحين لذلك مع تحديد مناطقهم كما المعايير والشروط المعتمدة لتحديد الأشخاص وما المقصود بالشهداء وما اذا كانوا مقاتلين او مدنيين والمصادر والآليات المالية التي ستتبعها الحكومة لتأمين المبالغ المطلوبة في ظل الوضع المتردي الحالي".