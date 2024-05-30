حزب الله: استهدفنا ثكنة ‏زرعيت بقذائف المدفعية وأصبناها إصابةً مباشرة

النهار: يُنقل أن الموفد الفرنسي جان إيف لودريان في معظم لقاءاته، كان قاسياً جداً ومستاءً ويهز برأسه مراراً، وذلك مردّه أن الأمور ما زالت معقدة أكثر ممّا تصوره خلال الزيارة، لكن اللافت أنه طرح على محدثيه أكثر من سؤال عن نتائج الزيارات التي قام بها سياسيون إلى العاصمة القطرية.