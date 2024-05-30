حزب الله: استهدفنا ثكنة ‏زرعيت بقذائف المدفعية وأصبناها إصابةً مباشرة

علمت صحيفة "نداء الوطن" أنّ رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع وجّه رسالة خاصة الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تتعلق بقضية النازحين السوريين غير الشرعيين.
ذكرت صحيفة "الاخبار" انه في الاستعراض السنوي للاحتياجات الإنسانية المتوقّعة في لبنان عام 2024، قدّرت وكالات الأمم المتحدة والمنظمات العاملة معها أنّها ستحتاج إلى مليارين و700 مليون دولار لتمويل عمليات الاستجابة.
النهار: يُنقل أن الموفد الفرنسي جان إيف لودريان في معظم لقاءاته، كان قاسياً جداً ومستاءً ويهز برأسه مراراً، وذلك مردّه أن الأمور ما زالت معقدة أكثر ممّا تصوره خلال الزيارة، لكن اللافت أنه طرح على محدثيه أكثر من سؤال عن نتائج الزيارات التي قام بها سياسيون إلى العاصمة القطرية.