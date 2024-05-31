ماذا في اسرار الصحف؟

النهار

عقدت مؤسسة “كهرباء لبنان” اتفاقاً بتاريخ 11/2/2021 مع شركة Tecmo اللبنانية الممثلة لشركة “Combilift” الألمانية لرفع حوالي 13 طناً من مادتين كيميائيتين من حرم معمل الزوق الحراري وخلال 3 سنوات ولغاية تاريخه لم تبادر الشركة إلى تنفيذ موجباتها العقدية دون أي تدبير من قبل مؤسسة الكهرباء بحق الشركة.

سأل خبراء خلال جلسة مغلقة عن سبب إبقاء بعض الوزارات التي لا جدوى منها في هذه المرحلة، والتي استحدثت على خلفية الحروب التي مرت على البلد

يقول مطور عقاري بارز ان حركة بيع وشراء العقارات ازدهرت في الفترة الاخيرة بعدما عمد لبنانيون كثر ممن خبأوا اموالهم في خزائن المنازل الى اخراجها خوفا من اعمال السرقة والنهب، لاستثمارها في السوق العقارية، لكن المؤسف ايضا على هذا الصعيد فهو اتجاه كثر الى شراء عقارات في قبرص واليونان ما يعني اخراج هذه الكميات من العملات الصعبة الى الخارج.

يقول مرجع أمني سابق إن الحرب في غزة ستطول وان لا حلول مرتقبة في لبنان قبل ذلك محذراً من عودة ما يشبه الوصاية السورية على لبنان متى تحسنت العلاقات السورية العربية والخليجية تحديداً.

******

الجمهورية

أكد قريبون من قطب سياسي أن خياره الإستراتيجي المعلن في هذه المرحلة أدى إلى فقدان حملة قوى سياسية على حزب بارز الكثير من زخمها.

يرى أكثر من طرف سياسي أن الشغور بدأ قبل حرب غزة وقد يستمر بعدها ولا رابط بينهما.

مرجع غير مدني لم يكن مرتاحاً لخبر نُقل عنه يفتقر كثيراً إلى الدقة.

******

اللواء

تركت جولة الموفد الفرنسي حول الرئاسة أجواء تشاؤمية، ليس بالنسبة لشخصية الرئيس العتيد، بل للموعد المرتقب للانتخابات، هذا العام أو في العام الذي يلي!

عُلم أن لا اتصالات حالياً ولا على أي مستوى، بين مرشح رئاسي ورئيس تيار معروف من بيئته.

يعاني المنتفعون من الموسم السياحي الغائب من شكاوى متزايدة، والبحث عن تسهيلات ومبادرات لإمكان ما يمكن إنقاذه!

******

نداء الوطن

يتردد أنّ شخصية بارزة تعوّل على وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، لتضمن عودتها إلى الساحة السياسية من جديد.

يستعد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي تيمور جنبلاط للقيام بجولة على الكتل النيابية، يرجح أن تبدأ مطلع الأسبوع المقبل.

يقال إنّ رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل عرض على الموفد الفرنسي جان إيف لودريان أن يلتقي وفداً من تكتل «لبنان القوي»، كونه سيكون في الخارج أثناء جولة الموفد الفرنسي، لكن الأخير أصرّ على لقاء باسيل أو لا أحد.

******

البناء

قال دبلوماسي أوروبي انّ بنيامين نتنياهو لن يُنجح أيّ مفاوضات طالما أنه يمسك بورقتي استمرار الدعم الأميركي رغم كثرة الكلام الانتقادي بلا مفاعيل ضغط عملية واستمرار الإمساك بأغلبية كافية لبقاء حكومته في الكنيست وانّ العين على موقف جيش الاحتلال لأنه الجهة المؤسّساتية المنظمة التي تدفع ثمن سياسات نتنياهو وقد فقدت الكثير من قوة الردع وفقدت الكثير من الاحترام بين الجيوش وفي الرأي العام الغربي وفقدت الكثير من عناصرها وعتادها، وانه يتوقف على تصرف الجيش مستقبل المفاوضات ووقف الحرب، ولذلك يبدو تصعيد المقاومة في غزة وحلفائها في جبهات الإسناد مفهوماً للضغط على الجيش كي يتحرك.

رأى مرجع سياسي في كلام رئيس حزب القوات اللبنانية غير الدبلوماسي خلال زيارة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان رسالة أميركية واضحة بأنّ الوقت ليس للبحث في تسويات رئاسية، وأنّ زيارة لودريان في توقيت خاطئ، وأنّ المواجهة مع المقاومة لا تزال الأولوية الأميركية وتتقدّم على إنهاء الفراغ الرئاسي. وقال انّ ما فهمته السعودية فابتعدت عن صورة الواجهة في اللجنة الخماسية تبدو فرنسا مُصرّة على تجاهله فكانت رسالة واشنطن بلسان جعجع لإقفال الطريق أمام الوساطات الفرنسية والقطرية ضمناً حتى تتضح صورة توازنات المنطقة.

******

الأنباء

مسؤول رفيع في بيروت في الساعات المقبلة في متابعة لمهمة دبلوماسية.

تقاطع واضح في المعلومات حول زيارة خارجية الى لبنان وما طُرح خلالها ومدى جدواها.