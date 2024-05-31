"نداء الوطن": رسالة خاصة من جعجع الى ماكرون.. ماذا طلب فيها؟

وحمّل جعجع الرسالة الى الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان في أثناء لقائهما في معراب، وجاء فيها: "إنّ فرنسا كدولة صديقة للبنان عليها أن تقف الى جانبه في القضايا الوجودية والمصيرية. ومن بين هذه القضايا اليوم وجود النازحين السوريين غير الشرعي الذي يهدد هوية الشعب اللبناني واستقرار لبنان وأمنه في ظل أوضاعه الكارثية".

وأضافت الرسالة أنه ليس هناك "بلد في العالم، أضحى فيه عدد النازحين نصف عدد سكانه. وهذا ما لا يقبله أي بلد، لذلك يتطلع لبنان الى فرنسا كي تقف الى جانبه في مواجهة هذه القضية". وأكدت الرسالة أنّ لبنان "ماض في تنفيذ اجراءاته على هذا الصعيد".