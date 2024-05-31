"صواريخ ‏بركان ثقيلة" وموقع جديد في دائرة الاستهداف.. بيان جديد للحزب

صدر عن المقاومة الإسلامية بيان جاء فيه:



بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وآخرها الاعتداء على بلدة ‏عيترون، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية يوم الجمعة 31-5-2024 موقع البغدادي بصواريخ ‏بركان ثقيلة وأصابوه إصابة مباشرة.‏



‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

‏ الجمعة 31-5-2024‏

‏22 ذو القعدة 1445 هـ