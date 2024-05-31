جورج عقيص: لسنا ضد التشاور للوصول الى خيار ثالث شرط سحب المرشَحين وعلى بري الدعوة لجلسة انتخاب لا جلسة حوار

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نصر الله: الحديث عن أن الجبهة في لبنان تمنع انتخاب رئيس للجمهورية هو مغالطة
نصر الله: الحديث عن أن الجبهة في لبنان تمنع انتخاب رئيس للجمهورية هو مغالطة
نصر الله: جبهة لبنان هي جبهة إسناد وجزء من المعركة التي تصنع مصير فلسطين ولبنان والمنطقة على المستوى الاستراتيجي الكبير
نصر الله: جبهة لبنان هي جبهة إسناد وجزء من المعركة التي تصنع مصير فلسطين ولبنان والمنطقة على المستوى الاستراتيجي الكبير
نصر الله: ما تم تسريبه عن عروض وإغراءات بشأن التنقيب في مقابل وقف الجبهة يكشف شراكة الأميركي في صنع معاناة اللبنانيين
نصر الله: ما تم تسريبه عن عروض وإغراءات بشأن التنقيب في مقابل وقف الجبهة يكشف شراكة الأميركي في صنع معاناة اللبنانيين
نصر الله: يجب أن ننظر إلى هذه المعركة في منطقتنا على أنها معركة وجود ومعركة مصير والانتصار فيها سيكون له آثاراً إيجابية على المنطقة على المستويات كافة
نصر الله: يجب أن ننظر إلى هذه المعركة في منطقتنا على أنها معركة وجود ومعركة مصير والانتصار فيها سيكون له آثاراً إيجابية على المنطقة على المستويات كافة
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2024-05-31 | 06:14
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