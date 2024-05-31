الحدث - جورج عقيص - محمد حمدان - الحلقة الكاملة

نصر الله: منذ البداية قلنا إننا لا نريد أن نوظف ما يجري في الجنوب بالشأن الداخلي لكن ثمة من يعيش في الوهم

نصر الله: منذ البداية قلنا إننا لا نريد أن نوظف ما يجري في الجنوب بالشأن الداخلي لكن ثمة من يعيش في الوهم