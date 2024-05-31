منير يونس يكشف عن الاموال التي تم تحويلها إلى سويسرا

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نصر الله: منذ البداية قلنا إننا لا نريد أن نوظف ما يجري في الجنوب بالشأن الداخلي لكن ثمة من يعيش في الوهم
نصر الله: منذ البداية قلنا إننا لا نريد أن نوظف ما يجري في الجنوب بالشأن الداخلي لكن ثمة من يعيش في الوهم
نصر الله: الحديث عن أن الجبهة في لبنان تمنع انتخاب رئيس للجمهورية هو مغالطة
نصر الله: الحديث عن أن الجبهة في لبنان تمنع انتخاب رئيس للجمهورية هو مغالطة
نصر الله: جبهة لبنان هي جبهة إسناد وجزء من المعركة التي تصنع مصير فلسطين ولبنان والمنطقة على المستوى الاستراتيجي الكبير
نصر الله: جبهة لبنان هي جبهة إسناد وجزء من المعركة التي تصنع مصير فلسطين ولبنان والمنطقة على المستوى الاستراتيجي الكبير
نصر الله: ما تم تسريبه عن عروض وإغراءات بشأن التنقيب في مقابل وقف الجبهة يكشف شراكة الأميركي في صنع معاناة اللبنانيين
نصر الله: ما تم تسريبه عن عروض وإغراءات بشأن التنقيب في مقابل وقف الجبهة يكشف شراكة الأميركي في صنع معاناة اللبنانيين
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