مراسل الجديد يوافينا بآخر التطورات الميدانية على الجبهة الحدودية

رئيس هيئة ابناء العرقوب محمد حمدان لـ #الجديد: اسرائيل عندما انتهت حربها مع سوريا ومصر في عام 1967 بدأت احتلالها التدريجي لمزارع شبعا التي كانت اراض لبنانية وعام 1989 احتلت مزرعة بسطرة