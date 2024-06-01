مسيرة تستهدف دراجة نارية في مجدل سلم ووقوع اصابات

شنت مسيرة اسرائيلية غارة على مجدل سلم حيث استهدفت دراجة نارية وقد عملت فرق الهيئة الصحية على نقل اصابتين من مكان الغارة .

كما استهدفت دبابة ميركافا معادية بقذيفة مباشرة بلدة كفركلا، فيما إنفجر صاروخ اعتراضي في اجواء مستعمرة "مسكاف عام" بعد انطلاق صافرات الانذار في المستعمرة.

و دوت صفارات الإنذار في جبل الشيخ والمالكية وديشون ويفتاح في الجليل للاشتباه في تسلل مسيرة.

ولاحقاً اعلن حزب الله في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:45 من صباح يوم السبت 01-06-2024 موقع ‏البغدادي بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏"