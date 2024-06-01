مسيّرات انقضاضية تهاجم ثكنة يفتاح المعادية ... وبيان لحزب الله عن العملية
حزب الله يعلن شن هجوم جوياً بمسيرات انقضاضيّة على التموضع المستحدث للفصيل المدرع شمال ثكنة يفتاح
اعلن حزب الله انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على استهداف العدو لدراجة نارية في بلدة مجدل سلم، شنت المقاومة الإسلامية هجوماً جوياً بمسيرات انقضاضيّة على التموضع المستحدث للفصيل المدرع شمال ثكنة يفتاح استهدفت أماكن تموضع واستقرار ضباط العدو وجنوده وأوقعت فيهم إصابات مؤكدة."