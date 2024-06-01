مسيّرات انقضاضية تهاجم ثكنة يفتاح المعادية ... وبيان لحزب الله عن العملية

الراعي: المقاطعة الناتجة عن عدم الثقة بين اللبنانيين هي سيّدة الموقف ولذلك لا يرى أحد جدوى في تلبية حوار لا يغوص في نقاط أساسيّة تراكمت حتى تحوّلت إلى قنابل موقوتة