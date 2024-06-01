شرف الدين يلوح بالاعتكاف: الحكومة هي حكومة عرقلة الاعمال وليس تصريفها والمليار يورو رشوة

لوّح وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال عصام شرف الدّين في حديث اذاعي بورقة الاعتكاف وتسليم المهام إلى وزير الصّناعة، معلناً انه تواصل معه ووضعه في الأجواء لكنّه ينتظر اجتماع الحكومة المقبل ومصير قوافل العودة.



