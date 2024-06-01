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محليات

الخارجية رحّبت بتصريحات بايدن: حان الوقت لإنسحاب "إسرائيل"

2024-06-01 | 05:13
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الخارجية رحّبت بتصريحات بايدن: حان الوقت لإنسحاب &quot;إسرائيل&quot;
الخارجية رحّبت بتصريحات بايدن: حان الوقت لإنسحاب "إسرائيل"

صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين بيان جاء فيه:


"ترحب وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بتصريحات رئيس الولايات المتحدة الاميركية جو بايدن حول ضرورة وقف الحرب في غزة، وإنسحاب اسرائيل من القطاع، وتبادل الأسرى، وترى فيها فرصة ونافذة لتطبيق حل الدولتين المبني على قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية الصادرة عن قمة بيروت لعام ٢٠٠٢. كما تشجع الوزارة كافة مبادرات السلام المرتكزة الى العناصر المذكورة أعلاه.
كذلك تدعو الوزارة الى أهمية أن تتضمن كافة المبادرات المتعلقة بإعادة الهدوء الى الحدود الجنوبية اللبنانية على التطبيق الشامل لقرار مجلس الأمن ١٧٠١. فلقد عانى اللبنانيون كثيرا"، ودفعوا أثمانا" غالية بسبب تطبيق أنصاف الحلول، بدل البحث عن حلول دائمة تحفظ السلم والأمن الإقليميين. كذلك، حان الوقت لانسحاب إسرائيل من ما تبقى من أراضٍ لبنانية محتلة بما فيها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وإنسحابها الى الحدود اللبنانية المعترف بها دوليا"، ووقف خروقاتها البرية، والبحرية، والجوية، من أجل الوصول الى مرحلة إستقرار مستدام في جنوب لبنان".
الخارجية رحّبت بتصريحات بايدن: حان الوقت لإنسحاب "إسرائيل"

محليات

وزارة الخارجية

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