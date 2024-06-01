بالنسب والأرقام - نتائج المرحلة الأولى من الخطة الأمنية في بيروت



أ- وجاءت نتائج هذه الحملة على الشكل التالي:

1- انخفضت جرائم (سرقة السيارات، السلب، السرقة، جرائم القتل، والنشل) بنسبة 22%.

2- ارتفعت أعداد الموقوفين بمختلف الجرائم بنسبة 36%.

3- ارتفع عدد المحاضر بمخالفات السير بنسبة 56%.

ب- عدد المخالفات المنظمة:

1- في وحدة شرطة بيروت /3025/ محضرا.

2- في وحدة الدرك الإقليمي /3608/ محضر موزعة على الشكل التالي:



- سرية بعبدا نظمت /964/ محضرا.

- سرية الضاحية نظمت /1369/ محضرا.

- سرية الجديدة نظمت /1275/ محضرا.

إن قوى الأمن الداخلي مستمرة في خدمة المواطنين وحمايتهم من كل ما يهدد حياتهم وممتلكاتهم وراحتهم رغم كل الظروف والمصاعب التي تمر بها البلاد".