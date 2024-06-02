النهار: الطائرة التي أسقطها الحزب كان قد تبقى من حمولتها صاروخ
كتبت صحيفة النهار، بأنه "وفق معلومات تبيّن ان الطائرة هيرمز 900 التي أسقطها "حزب الله" كان قد تبقى من حمولتها المسلحة صاروخ حيث قام الجيش اللبناني بتفجيره".
وأضافت الصحيفة: "وفي حين نجح شاب لبناني بسحب جناح المسيرة قبل قصف المكان، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات عنيفة بينها غارة على صديقين في قضاء صور أوقعت 7 جرحى وحالة خطرة وتركت دمارا هائلا .وأتبع الحربي الإسرائيلي غاراته على بلدة القنطرة إضافة إلى قصف فوسفوري استهدف بلدة الخيام. وتداولت مواقع على "تليغرام" صورة لأطفال أصيبوا بشظايا في القصف على صديقين".