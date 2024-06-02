الانباء: الاسلحة الحديثة والمتطورة التي يستخدمها الحزب فرضت واقعاً جديداً على أرض المعركة
إعتبرت مصادر أمنية عبر "الأنباء" الإلكترونية، أن "التصعيد الذي تشهده الجبهة الجنوبية يندرج في سياق الحديث عن امكانية التوصل الى هدنة بين حماس واسرائيل من جهة، وحديث الموفد الأميركي آموس هوكشتاين عن إمكانية الانتهاء من عملية ترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل بعد اتفاق الجانبين على وقف إطلاق النار وعودة الأمور الى ما كانت عليه قبل الثامن من أكتوبر الماضي".
وتحدثت المصادر الأمنية عن توازن قوى حقيقي بين اسرائيل وحزب الله بعد إدخال الأخير أسلحة حديثة ومتطورة إلى الجبهة التي فرضت واقعاً جديداً على أرض المعركة.