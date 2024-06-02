بالفيديو - آلية للدفاع المدني تزيل الركام في ساحة النبيّة في بنت جبيل مكان الغارة الإسرائيلية ليلاً

آلية للدفاع المدني تقوم بإزالة الركام وفتح الشارع في ساحة النبيّة في بنت جبيل مكان الغارة الإسرائيلية ليلاً pic.twitter.com/9B9DiSEokk
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) June 2, 2024
آلية للدفاع المدني تقوم بإزالة الركام وفتح الشارع في ساحة النبيّة في بنت جبيل مكان الغارة الإسرائيلية ليلاً pic.twitter.com/9B9DiSEokk
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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، في بيان انه "في إطار العمليات النوعية التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورطين بعمليات تجارة وترويج المخدرات في كافة المناطق اللبنانية وتوقيفهم، وبنتيجة عمليات المراقبة التي تقوم بها دورياتها، تمكنت شعبة المعلومات من الاشتباه بتورط شخصين بقضايا مخدرات، وعلى أثر ذلك، كثفت القطعات المختصة في الشعبة جهودها الاستعلامية لكشف هوية المذكورين. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصلت إلى تحديد هويتهما وهما: م. د. (من مواليد العام 1984، لبناني)، ز. ع. (من مواليد العام 1982، لبناني)، من أصحاب السوابق بقضايا مخدرات، ويوجد بحق الأول /6/ ملاحقات قضائية بجرائم مخدرات".