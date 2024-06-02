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محليات

محمد عبيد : عملية "السابع من أوكتوبر" كانت مُفاجئة بالنسبة للحزب

2024-06-02 | 05:48
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محمد عبيد : عملية "السابع من أوكتوبر" كانت مُفاجئة بالنسبة للحزب

محمد عبيد : عملية "السابع من أوكتوبر" كانت مُفاجئة بالنسبة للحزب

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محمد عبيد : عملية "السابع من أوكتوبر" كانت مُفاجئة بالنسبة للحزب

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الحدث - محمد عبيد - 2-6-2024
مراسل الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارتين على بلدة ميس الجبل

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مروجان للمخدرات في هذه المنطقة.. بقبضة قوى الامن!
06:33

مروجان للمخدرات في هذه المنطقة.. بقبضة قوى الامن!

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، في بيان انه "في إطار العمليات النوعية التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورطين بعمليات تجارة وترويج المخدرات في كافة المناطق اللبنانية وتوقيفهم، وبنتيجة عمليات المراقبة التي تقوم بها دورياتها، تمكنت شعبة المعلومات من الاشتباه بتورط شخصين بقضايا مخدرات، وعلى أثر ذلك، كثفت القطعات المختصة في الشعبة جهودها الاستعلامية لكشف هوية المذكورين. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصلت إلى تحديد هويتهما وهما: م. د. (من مواليد العام 1984، لبناني)، ز. ع. (من مواليد العام 1982، لبناني)، من أصحاب السوابق بقضايا مخدرات، ويوجد بحق الأول /6/ ملاحقات قضائية بجرائم مخدرات".

06:33

مروجان للمخدرات في هذه المنطقة.. بقبضة قوى الامن!

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، في بيان انه "في إطار العمليات النوعية التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورطين بعمليات تجارة وترويج المخدرات في كافة المناطق اللبنانية وتوقيفهم، وبنتيجة عمليات المراقبة التي تقوم بها دورياتها، تمكنت شعبة المعلومات من الاشتباه بتورط شخصين بقضايا مخدرات، وعلى أثر ذلك، كثفت القطعات المختصة في الشعبة جهودها الاستعلامية لكشف هوية المذكورين. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصلت إلى تحديد هويتهما وهما: م. د. (من مواليد العام 1984، لبناني)، ز. ع. (من مواليد العام 1982، لبناني)، من أصحاب السوابق بقضايا مخدرات، ويوجد بحق الأول /6/ ملاحقات قضائية بجرائم مخدرات".

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