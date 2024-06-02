الحدث - محمد عبيد - 2-6-2024

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، في بيان انه "في إطار العمليات النوعية التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورطين بعمليات تجارة وترويج المخدرات في كافة المناطق اللبنانية وتوقيفهم، وبنتيجة عمليات المراقبة التي تقوم بها دورياتها، تمكنت شعبة المعلومات من الاشتباه بتورط شخصين بقضايا مخدرات، وعلى أثر ذلك، كثفت القطعات المختصة في الشعبة جهودها الاستعلامية لكشف هوية المذكورين. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصلت إلى تحديد هويتهما وهما: م. د. (من مواليد العام 1984، لبناني)، ز. ع. (من مواليد العام 1982، لبناني)، من أصحاب السوابق بقضايا مخدرات، ويوجد بحق الأول /6/ ملاحقات قضائية بجرائم مخدرات".