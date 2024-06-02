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محليات

مروجان للمخدرات في هذه المنطقة.. بقبضة قوى الامن!

2024-06-02 | 06:33
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مروجان للمخدرات في هذه المنطقة.. بقبضة قوى الامن!
مروجان للمخدرات في هذه المنطقة.. بقبضة قوى الامن!

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، في بيان انه "في إطار العمليات النوعية التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورطين بعمليات تجارة وترويج المخدرات في كافة المناطق اللبنانية وتوقيفهم، وبنتيجة عمليات المراقبة التي تقوم بها دورياتها، تمكنت شعبة المعلومات من الاشتباه بتورط شخصين بقضايا مخدرات، وعلى أثر ذلك، كثفت القطعات المختصة في الشعبة جهودها الاستعلامية لكشف هوية المذكورين. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصلت إلى تحديد هويتهما وهما: م. د. (من مواليد العام 1984، لبناني)، ز. ع. (من مواليد العام 1982، لبناني)، من أصحاب السوابق بقضايا مخدرات، ويوجد بحق الأول /6/ ملاحقات قضائية بجرائم مخدرات".

واوضحت انه "بتاريخ 07-05-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من تنفيذ كمين محكم في محلة الكولا، أوقفت في خلاله المذكورين، وتم ضبط دراجة آلية نوع "Adress" لون أبيض، وهاتفين خلويين، بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما لجهة تورطهما بقضايا مخدرات، وأجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".
مروجان للمخدرات في هذه المنطقة.. بقبضة قوى الامن!

محليات

قوى الامن

قوى الامن الداخلي

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06:05

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أشار متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة، خلال قداس الاحد، الى انه "بعد استغلال النفوذ لسنوات، والتلطي وراء المراكز من أجل استنفاد خيرات البلد وتخطي قوانينه، واتخاذ القرارات التي تناسب المصالح ولو على حساب المصلحة العامة، ها نحن أمام تعطيل مشبوه لانتخاب رئيس، يساهم في تفكك السلطة وتحلل الدولة. وما يفاقم الوضع تقاعس السلطة عن البحث الجدي عن حل للمشاكل العديدة التي تنغص حياة اللبنانيين وأولها انهيار الإقتصاد وكيفية إعادة أموال المواطنين، والحرب التي يتحمل نتائجها اللبنانيون دون موافقتهم عليها، وتردي الأخلاق، والفوضى التي تعم قطاع التربية، وضياع الطلاب نتيجة القرارات العشوائية التي تساهم في تدني مستوى التعليم".

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