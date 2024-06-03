النهار: ضغوط دبلوماسية منعاً لانزلاق لبنان إلى السقوط في حرب كبيرة

أكدت أوساط ديبلوماسية مراقبة عن كثب للتطورات، لصحيفة النهار، بدت كأنها تربط الهبوب الحار للعاصفة الموسمية الجديدة على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية بتموجات الاقتراح التجريبي الذي طرحه الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف حرب غزة انطلاقاً من الربط الواضح بين الجبهتين بما يعني أن مرحلة الغموض التي تفصل عن بت مصير مقترح الرئيس الأميركي تترجم ميدانياً بتزايد التصعيد في حرب غزة كما على الجبهة اللبنانية- الإسرائيلية.