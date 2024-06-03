النهار: ضغوط دبلوماسية منعاً لانزلاق لبنان إلى السقوط في حرب كبيرة
أكدت أوساط ديبلوماسية مراقبة عن كثب للتطورات، لصحيفة النهار، بدت كأنها تربط الهبوب الحار للعاصفة الموسمية الجديدة على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية بتموجات الاقتراح التجريبي الذي طرحه الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف حرب غزة انطلاقاً من الربط الواضح بين الجبهتين بما يعني أن مرحلة الغموض التي تفصل عن بت مصير مقترح الرئيس الأميركي تترجم ميدانياً بتزايد التصعيد في حرب غزة كما على الجبهة اللبنانية- الإسرائيلية.
وحذرت الاوساط ذاتها بقوة من "أي استهانة بخطورة تفلت الحسابات الميدانية في أي لحظة خصوصاً في ظل تحفز كل من إسرائيل وحزب الله لأن يكون الآخر يعد لضربة مفاجئة او مباغتة ربما تؤدي الى انفجار غير محسوب".
وتوقعت أن "يتضح المسار الجدي للتطورات الميدانية في الأيام الطالعة"، كاشفة "عن ضغوط ديبلوماسية كبيرة للغاية بدأت تمارس في كل الاتجاهات الإقليمية لمنع انزلاق لبنان الى السقوط في حرب كبيرة".
وفي اطار التحركات الديبلوماسية ذات الصلة يقوم اليوم وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري كني بزيارته الأولى لبيروت بعد تعيينه ويلتقي رئيسي المجلس والحكومة ووزير الخارجية والسيد حسن نصرالله.