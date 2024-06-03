الاخبار: مبادرة الديمقراطي لا تحمل طروحات بقدر ما هي عناوين عامة تؤكد على الحوار والتشاور بين جميع الافرقاء

قالت مصادر مطّلعة لصحيفة الاخبار، إن "فكرة مبادرة الديمقراطي انطلقت بعدما طلب لودريان خلال لقائه الرئيس السابق للحزب الاشتراكي وليد جنبلاط العمل على المساعدة لتقريب وجهات النظر بين القوى السياسية من منطلق الموقع الوسط الذي يأخذه في الملف السياسي الداخلي"، علماً أن المتداول اليوم في بعض الكواليس السياسية أن "جنبلاط كان أوّل الناصحين للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعدم زيارة لبنان (كانت الفكرة مطروحة قبل مجيء لودريان) بما أن لا معطيات أو وقائع من شأنها أن تعينه في مهمته، إن كان على الصعيد الداخلي أو الخارجي، وهو جوّ سمعه جنبلاط خلال زيارته الدوحة منذ أسبوعين. وبالمعنى العملي، فإن تخفيض حظوظ المبادرة يبدو منطقياً".