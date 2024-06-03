بالفيديو - الحزب ينشر مشاهد من عملية استهداف مقر قيادة فرقة الجولان 210 في الجولان السوري المحتل

مشاهد من عملية إستهداف المقاومة الإسلامية مقر قيادة فرقة الجولان 210 في الجولان السوري المحتل بصواريخ الكاتيوشا pic.twitter.com/N7Jwz2yA5T
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) June 3, 2024
مشاهد من عملية إستهداف المقاومة الإسلامية مقر قيادة فرقة الجولان 210 في الجولان السوري المحتل بصواريخ الكاتيوشا pic.twitter.com/N7Jwz2yA5T
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