بالفيديو - الحزب ينشر مشاهد من عملية استهداف مقر قيادة فرقة الجولان 210 في الجولان السوري المحتل

النائب جورج عقيص للجديد: على الدولة اللبنانية انجاز ملف كامل حول مزارع شبعا وإرساله الى الامم المتحدة وان تحارب من اجل لبنانية المزارع وعلى سوريا ازالة الرمادية بالمواقف وان تؤكد لبنانية تلك المزارع