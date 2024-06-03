نداء الوطن: قطر تسعى لإخراج لبنان من مرحلة الشغور الرئاسي

قالت مصادر المعارضة لصحيفة نداء الوطن، أنّ "قطر تسعى الى إخراج لبنان من مرحلة الشغور الرئاسي، كما تفعل فرنسا ضمن اللجنة الخماسية".