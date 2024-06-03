نداء الوطن: قطر تسعى لإخراج لبنان من مرحلة الشغور الرئاسي
قالت مصادر المعارضة لصحيفة نداء الوطن، أنّ "قطر تسعى الى إخراج لبنان من مرحلة الشغور الرئاسي، كما تفعل فرنسا ضمن اللجنة الخماسية".
وفي سياق متصل، يبدأ غداً رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط على رأس وفد، جولة اتصالات تهدف الى طرح مبادرة لمقاربة الأزمات الداخلية، وستكون المحطة الأولى عند حزب الله.
وذكرت أوساط اللقاء أنّ "المبادرة تتناول فصل الرئاسة عن غزة والجنوب والتزام اتفاق الطائف والقواعد الدستورية والتسليم بواقعِ التوازنات في المجلس النيابي".