الجمهورية: لودريان نقل لبري اقتناعه بأن مسار الاستحقاق الرئاسي يجب أن يقوم على مبدأ الحوار
ذكرت مصادر رسمية لصحيفة الجمهورية، ان "الموفد الفرنسي جان ايف لودريان نقل الى من التقاهم، ولا سيما منهم رئيس المجلس النيابي نبيه بري، انه توصّل الى اقتناع بأن مسار الاستحقاق الرئاسي يجب ان يقوم على مبدأ الحوار او التشاور او النقاش وصولاً لانتخاب رئيس الجمهوري".
واكدت المصادر ان "عودة لودريان الى بيروت في مهمة جديدة رَهن بما سيتوصل اليه الرئيسان الفرنسي والاميركي هذا الاسبوع خلال لقائهما على هامش إحياء ذكرى إنزال النورماندي في الحرب العالمية الثانية".
وعن مساعي وقف المواجهات في جبهة الجنوب، قالت المصادر: "لودريان أنجز مع الاميركيين الورقة او الاقتراحات المتعلقة بتسوية سياسية لوقف المواجهات والخروقات للقرار 1701، وننتظر تنفيذ اعلان الرئيس الاميركي جو بايدن امس الاول عن الصفقة حول وقف الحرب في غزة وكيف ومتى ستنعكس على لبنان وبعدها لكل حادث حديث في حال أعاد الموفد الاميركي آموس هوكشتاين تحريك زياراته الى المنطقة".