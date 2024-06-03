الجمهورية: لودريان نقل لبري اقتناعه بأن مسار الاستحقاق الرئاسي يجب أن يقوم على مبدأ الحوار

ذكرت مصادر رسمية لصحيفة الجمهورية، ان "الموفد الفرنسي جان ايف لودريان نقل الى من التقاهم، ولا سيما منهم رئيس المجلس النيابي نبيه بري، انه توصّل الى اقتناع بأن مسار الاستحقاق الرئاسي يجب ان يقوم على مبدأ الحوار او التشاور او النقاش وصولاً لانتخاب رئيس الجمهوري".