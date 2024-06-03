حزب الله: إستهدفنا التجهيزات التجسسية في موقع ‏المالكية بقذائف المدفعية وحقّقنا إصابة مباشرة

حزب الله: هاجمنا أمس بالمسيرات هدفاً جنوب ليمان رغم محاولة العدو إعتراضها بصواريخ ‏القبّة الحديديّة التي سقط بعضها في نهاريا وأحدث ‏أضراراً فيها