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حزب الله: إستهدفنا التجهيزات التجسسية في موقع المالكية بقذائف المدفعية وحقّقنا إصابة مباشرة
2024-06-03 | 07:40
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حزب الله: إستهدفنا التجهيزات التجسسية في موقع المالكية بقذائف المدفعية وحقّقنا إصابة مباشرة
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الكاتب والباحث السياسي توفيق شومان لـ هنا بيروت: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يناور ويقف في المنطقة الرمادية وينتظر ردّة فعل حركة حماس
حزب الله: إستهدفنا جنود العدو في خلّة وردة بالأسلحة الصاروخية وحقّقنا إصابة مباشرة
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