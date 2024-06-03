حزب الله: استهدفنا مبنيين يتموضع فيهما جنود العدو في مستعمرة شلومي بالأسلحة الصاروخية
حزب الله : استهدفنا مبنيين يتموضع فيهما جنود العدو في مستعمرة شلومي بالأسلحة الصاروخية
اعلن حزب الله في بيان انه " دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وآخرها في بلدة الناقورة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الاثنين 3-6-2024، مبنيين يتموضع فيهما جنود العدو في مستعمرة شلومي بالأسلحة الصاروخية."