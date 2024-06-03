حزب الله : استهدفنا مبنيين ‏يتموضع فيهما جنود العدو في مستعمرة شلومي بالأسلحة الصاروخية‏

اعلن حزب الله في بيان انه " دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً ‌‏على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وآخرها في ‏بلدة الناقورة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الاثنين 3-6-2024، مبنيين ‏يتموضع فيهما جنود العدو في مستعمرة شلومي بالأسلحة الصاروخية.‏"