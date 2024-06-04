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محليات

"الأخبار": هوكشتين هاتف بري.. ورسائل من لندن بشأن الحرب

2024-06-04 | 01:08
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&quot;الأخبار&quot;: هوكشتين هاتف بري.. ورسائل من لندن بشأن الحرب
"الأخبار": هوكشتين هاتف بري.. ورسائل من لندن بشأن الحرب

كشفت مصادر بارزة أن "أغلب الموفدين الدوليين نقلوا تخوّفهم من جدية التهديد الإسرائيلي بضربة وشيكة للبنان، لكن أبرز الرسائل أتت من الجانب البريطاني الذي حدّد موعداً للضربة الإسرائيلية منتصف حزيران الجاري، مع نصائح بضرورة القيام بإجراءات التموين اللازمة للحرب التي لن يكون معروفاً مدى رقعة توسّعها ولا مدتها الزمنية".

وعلمت "الأخبار" أنه "قبل إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن عن المقترح الإسرائيلي لوقف الحرب في غزة، وإبرام صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، تلقّى رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصالاً من مستشار بايدن لشؤون أمن الطاقة والمكلّف بمتابعة الملف اللبناني عاموس هوكشتين استمر حوالي 40 دقيقة. وقال المسؤول الأميركي إن إدارة بلاده تصرّ على استكمال التفاوض للوصول إلى حل للجبهة الجنوبية وهي تقوم بمسعى للتوصل إلى هدنة في غزة، ومتى حصل ذلك فسنباشر في التفاوض حول النقاط غير المتفق عليها. وقد فاجأ الاتصال الرئيس بري، إذ لم يأت هوكشتين على ذكر المقترح لا من قريب ولا من بعيد"، بينما اعتبرت مصادر مطّلعة أن "تفاؤل الوسيط الأميركي تبدّد على ما يبدو بسبب تعاطي حكومة العدو مع المقترح".
 
"الأخبار": هوكشتين هاتف بري.. ورسائل من لندن بشأن الحرب

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