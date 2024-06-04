"الجمهورية": مهمّة لودريان إلى بيروت.. باريس "ممتعضة"
أكّدت معلومات موثوقة من العاصمة الفرنسية، أنّ "باريس ممتعضة من النتائج السلبية التي انتهت اليها مهمّة لودريان إلى بيروت. ولودريان نفسه عبّر عن ضيق واضح مما وصفه "تعنت" بعض الاطراف، واصرارها على انتهاج سياسات تعطّل إمكانات الحل".
وقالت مصادر المعلومات لـ "الجمهورية" إنّ "الفرنسيين، وعلى الرغم النتائج السلبية لمهمّة لودريان، يتجنّبون الحديث عن إخفاق هذه المهمّة، بل يقاربون زيارته الاخيرة الى بيروت بكونها لم تحرز التقدّم المطلوب، وتبعاً لذلك لم يغلقوا الباب على استمرار مسعاهم واحتمال إحداث خرق رئاسي في المدى المنظور".