بالصور – "خالص تاريخها".. فضيحة في معمل ضخم للشوكولا!

ضبطت فرق مكتب مصلحة الاقتصاد الإقليمي في الجنوب ضمن جولة في معامل الشوكولا في مناطق صور وصيدا والصالحية والمجيدل قضاء جزين، كمية 16 طنا ونصف طن من مادة Masse cacao التي تدخل في انتاج وتصنيع الشوكولا اضافة الى 151 صندوقا من “الكورنفلكس” منتهية الصلاحية قدرت قيمتها بنحو نصف مليون دولار، وذلك في أحد المعامل الضخمة لتصنيع وتصدير الشوكولا.



