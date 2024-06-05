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محليات
إطلاق نار بمحيط السفارة الأميركية في بيروت
2024-06-05 | 02:13
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إطلاق نار بمحيط السفارة الأميركية في بيروت
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