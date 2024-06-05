بيان صادر عن السفارة الأميركية في عوكر: نحن على اتصال وثيق مع سلطات إنفاذ القانون في البلد المضيف
تعليقاً على الهجوم المسلح صدر عن السفارة الأميركية في لبنان، اليوم الأربعاء، بيان جاء فيه: "وفي الساعة 8:34 صباحًا بالتوقيت المحلي، تم الإبلاغ عن إطلاق نار من أسلحة خفيفة بالقرب من مدخل السفارة الأميركية".
وأضاف البيان، "بفضل رد الفعل السريع للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وفريقنا الأمني في السفارة، أصبحت منشأتنا وفريقنا آمنين. التحقيقات جارية ونحن على اتصال وثيق مع سلطات إنفاذ القانون في البلد المضيف".