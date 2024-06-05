بيان صادر عن السفارة الأميركية في عوكر: نحن على اتصال وثيق مع سلطات إنفاذ القانون في البلد المضيف

تعليقاً على الهجوم المسلح صدر عن السفارة الأميركية في لبنان، اليوم الأربعاء، بيان جاء فيه: "وفي الساعة 8:34 صباحًا بالتوقيت المحلي، تم الإبلاغ عن إطلاق نار من أسلحة خفيفة بالقرب من مدخل السفارة الأميركية".



وأضاف البيان، "بفضل رد الفعل السريع للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وفريقنا الأمني ​​في السفارة، أصبحت منشأتنا وفريقنا آمنين. التحقيقات جارية ونحن على اتصال وثيق مع سلطات إنفاذ القانون في البلد المضيف".