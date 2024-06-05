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محليات

ميقاتي تابع موضوع إطلاق النار على السفارة الأميركية في عوكر

2024-06-05 | 03:15
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ميقاتي تابع موضوع إطلاق النار على السفارة الأميركية في عوكر
ميقاتي تابع موضوع إطلاق النار على السفارة الأميركية في عوكر

تابع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي موضوع اطلاق النار على السفارة الاميركية في عوكر خلال اجتماعه مع وزير الدفاع الوطني موريس سليم صباح اليوم. كما اجرى سلسلة اتصالات مع قائد الجيش العماد جوزيف عون وقادة الاجهزة الامنية.


وتبلغ رئيس الحكومة من المعنيين" ان الوضع مستتب وان التحقيقات المكثفة بوشرت لجلاء  ملابسات الحادث وتوقيف جميع المتورطين".
كما اجرى رئيس الحكومة اتصالا بالمعنيين في السفارة للاطمئنان عن الوضع وعن العاملين في السفارة، نطرا لوجود السفيرة ليزا جونسون خارج لبنان.
ميقاتي تابع موضوع إطلاق النار على السفارة الأميركية في عوكر

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