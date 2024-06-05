ميقاتي تابع موضوع إطلاق النار على السفارة الأميركية في عوكر

تابع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي موضوع اطلاق النار على السفارة الاميركية في عوكر خلال اجتماعه مع وزير الدفاع الوطني موريس سليم صباح اليوم. كما اجرى سلسلة اتصالات مع قائد الجيش العماد جوزيف عون وقادة الاجهزة الامنية.