بالصورة - انتحار أحد العناصر الامنية في السفارة السعودية في بيروت

ورد في معلومات الجديد أن عنصراً أمنياً في السفارة السعودية في بيروت شارع بلس أقدم على الإنتحار، بدورها شددت الاجراءات الأمنية بعد حادثة عوكر