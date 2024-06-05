مصادر الجديد: انتحار احد عناصر قوى الامن الداخلي في الثكنة المجاورة لمقر السفارة السعودية في لبنان كان يعاني من اضطرابات نفسية و هو احد أفراد الحماية الامنية المخصصة لحماية السفارة