تعليقاً على حادثة إطلاق النار..بيان للسفارة الاميركية!

أكّدت السفارة الأميركية في بيروت، تعليقًا على حادثة إطلاق النار باتجاهها، أنّها ستبقى مغلقة أمام لبقية اليوم، لكنها تخطط لاستئناف العمل العام كالمعتاد غدًا 6 حزيران.