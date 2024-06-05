"مستجدات المنطقة" بين المعاون السياسي لبري و وزير الخارجية القطري

كما عقد النائب خليل لقاء مطولاً مع وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية محمد الخليفي جرى خلال عرض الأوضاع في جنوب لبنان و تطورات الوضع الداخلي اللبناني حيث أبدى الخليفي حرص قطر الدائم على مساعدة لبنان في المجالات كافة.

والتقى النائب خليل أيضاً عدداً من المسؤولين القطريين.