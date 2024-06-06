أكّد وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض أن المبادرة الأميركية المموّلة من البنك الدولي لاستجرار الكهرباء من الأردن، والغاز من مصر عبر سوريا إلى لبنان، لم تنته بعد، لافتا الى أن محاولة المبعوث الأميركي عاموس هوكشتين بشأن ربط وقف إطلاق النار على الحدود الجنوبية، بسلّة مساعدات اقتصادية من ضمنها مشاريع الكهرباء والطاقة وإعادة الإعمار جنوباً، يعني أن احتمال استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن، هو مشروع قابل للحياة.

وأشار فياض في حديث لـ"الأخبار" الى أن رئيس الحكومة السورية أبدى استياء بشأن تعامل لبنان مع ملف النازحين، وأنه أبلغه بأن "الحكومة اللبنانية لا تتعاطى بالجديّة اللازمة مع هذا الملف"، مشيراً إلى أن "ميقاتي لن يجرؤ حتى على طلب موعد لزيارة سوريا، والسوريون لن يوجّهوا له دعوة رسمية".