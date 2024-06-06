هجوم السفارة والتحقيقات.. الأنباء الكويتية تعلن: الأجهزة بدأت تفريغ الكاميرات!

أوضح مصدر قضائي أن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار وضع يده على التحقيق الأولي بشأن حادثة اطلاق النار في محيط السفارة الاميركية في عوكر.

وأفاد مصدر امني مطلع بأن مفوض الحكومة المناوب لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني الحجار اطلع على التحقيقات الأولية والإجراءات المتخذة، كما أجرى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي كشفا ميدانيا.

وقال المصدر لـ"الأنباء الكويتية"، إن الأجهزة "بدأت تحليل كاميرات المراقبة الموجودة على سور السفارة والمباني القريبة منها".

وأوضح أن المعطيات المتوافرة حتى الآن تفيد بأن مسلحا واحدا نفذ العملية، وان الكاميرات لم تلتقط سوى صورة المهاجم الذي تنقل بين نقاط عدة وأطلق النار منها على السفارة، ولاسيما المدخل المخصص للأشخاص والمدخل المخصص للسيارات، قبل أن يطلق الجيش عليه النار.