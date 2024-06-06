الرطوبة تلامس الـ 100% غداً.. نصيحة وتحذير!

وجاء في النشرة الاتي:

الخميس: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية في الداخل بحدود ال 9 درجات ، وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل (بحيث تصل لحدود ال100% بخاصة في الفترة المسائية) ما يزيد من الشعور بالحر مع طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء تؤدي إلى سوء الرؤية احيانا وضباب على المرتفعات.

الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة بخاصة في الداخل وعلى المرتفعات، والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل (تلامس ال100%)

السبت: قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية و جنوب البلاد مع رطوبة مرتفعة على الساحل، والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية، كما يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة ليلا وتنشط الرياح أحيانا.

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح وتشتد أحيانا لتصل سرعتها لحدود ال 60 كلم/س يرتفع معها موج البحر كما يتكون الضباب على المرتفعات.