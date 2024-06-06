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محليات

الرطوبة تلامس الـ 100% غداً.. نصيحة وتحذير!

2024-06-06 | 02:54
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الرطوبة تلامس الـ 100% غداً.. نصيحة وتحذير!
الرطوبة تلامس الـ 100% غداً.. نصيحة وتحذير!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة بخاصة في الداخل وعلى المرتفعات، والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية ، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل (تلامس ال100%) مما يزيد من الشعور بالحر ورياح ناشطة أحيانا اعتبارا من بعد الظهر جنوب البلاد.

وجاء في النشرة الاتي:

الخميس: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية في الداخل بحدود ال 9 درجات ، وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل (بحيث تصل لحدود ال100% بخاصة في الفترة المسائية) ما يزيد من الشعور بالحر مع طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء تؤدي إلى سوء الرؤية احيانا وضباب على المرتفعات.

الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة بخاصة في الداخل وعلى المرتفعات، والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل (تلامس ال100%)

السبت: قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية و جنوب البلاد مع رطوبة مرتفعة على الساحل، والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية، كما يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة ليلا وتنشط الرياح أحيانا.

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح وتشتد أحيانا لتصل سرعتها لحدود ال 60 كلم/س يرتفع معها موج البحر كما يتكون الضباب على المرتفعات

 

تحذير: من خطر التعرض لأشعة الشمس في أوقات الذروة وضرورة الاكثار من شرب المياه واندلاع الحرائق في الداخل 

الرطوبة تلامس الـ 100% غداً.. نصيحة وتحذير!

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