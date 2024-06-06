إنتحار عنصر من حرس السفارة السعودية.. توضيح من قوى الأمن!

البـلاغ التّالـــــي:

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ الأمس خبر انتحار أحد عناصر قوى الأمن الداخلي في مركز خدمته الكائن في نقطة حراسة السّفارة السعودية.

بنتيجة التحقيق، وبعد الاطّلاع على تسجيلات كاميرات المُراقبة، تبيّن أنّه في الساعة 07،00 من تاريخ 05/06/2024 حضر المعاون (و. ع.) أحد رتباء فصيلة حراسة السّفارة السعوديّة إلى مركز خدمته، وهو كان قيد استراحة دوريّة لمدة /24/ ساعة. ولدى وصوله، دخل إلى غرفة المنامة التي تقع خارج حرم السفارة، وأطلق النار على رأسه من مسدّسه الأميري، ليتوفّى على الفور.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء لتحديد أسباب الإنتحار.

إنّ قوى الامن الدّاخلي تتقدّم من ذوي الفقيد ورفاقه بأحرّ التعازي.