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محليات

مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت في مرمى النيران.. بيان للحزب

2024-06-06 | 04:59
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مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت في مرمى النيران.. بيان للحزب
مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت في مرمى النيران.. بيان للحزب

صدر عن المقاومة الإسلامية البيان التالي:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وفي إطار الرد ‏على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وآخرها في عيترون، ‏استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت وتموضعات الجنود في ‏محيطها بصواريخ فلق 1 وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدمير جزء منها وإيقاع خسائر ‏مؤكدة فيها.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
‏ الخميس 06-06-2024‏
‏28 ذو القعدة 1445 هـ
مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت في مرمى النيران.. بيان للحزب

محليات

جنوب لبنان

ثكنة برانيت

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