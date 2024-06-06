بالفيديو - آثار الدمار في بلدة عيترون جراء الغارة الاسرائيلية التي استهدفت البلدة اليوم

تابع وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد وسام المرتضى بناءً على تكليف من رئيس مجلس النواب نبيه بري، موضوع اثار ذات قيمة نادرة تعود الى فترة ما بين العصرين الهلنستي والعثماني مغمورة في البحر في المنطقة الإقتصادية الحصريّة المقابلة للبنان في الموقع(SD 71).