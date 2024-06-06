بالفيديو - آثار الدمار في بلدة عيترون جراء الغارة الاسرائيلية التي استهدفت البلدة اليوم

آثار الدمار في بلدة عيترون جراء الغارة الاسرائيلية التي استهدفت البلدة اليوم
View this post on Instagram
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
آثار الدمار في بلدة عيترون جراء الغارة الاسرائيلية التي استهدفت البلدة اليوم
View this post on Instagram
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
تابع وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد وسام المرتضى بناءً على تكليف من رئيس مجلس النواب نبيه بري، موضوع اثار ذات قيمة نادرة تعود الى فترة ما بين العصرين الهلنستي والعثماني مغمورة في البحر في المنطقة الإقتصادية الحصريّة المقابلة للبنان في الموقع(SD 71).
هنا بيروت - وليد فياض - زكريا حمودان - الحلقة الكاملة
بعد الحديث عن طرد عبد المسيح... بيان توضيحي من كتلة "تجدد"