باسيل: لقد صح ما نبهنا منه مراراً من أن تتم ملاحقة القضاة الذين يلاحقون الفاسدين

النائب فيصل كرامي: استغرب من الذين يعاندون ويرفضون الذهاب الى الحوار .. الا يدرون ان رفض الحوار هو رفض للجوهر الميثاقي الذي يجمع اللبنانيين وانهم يقامرون في تعريض بلدنا الهش والمأزوم لخطر وجودي؟